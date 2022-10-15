Хуснуллин: на левой части Крымского моста завершили ремонт

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Благодаря профессионализму рабочих, ликвидировать последствия украинского теракта удалось всего спустя неделю после ЧП.

На левой части Крымского моста завершились все ремонтные работы. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Благодаря профессионализму рабочих, ликвидировать последствия украинского теракта удалось всего спустя неделю после ЧП.

«Строители выполнили работы по усилению пролетных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы!» — подчеркнул государственный деятель, опубликовав заявление в Telegram-канале.

В правительстве России уже назвали крайние сроки восстановления всего Крымского моста. Ввести его в эксплуатацию планируется уже летом 2023 года. Исполнитель всех ремонтных работ один — ООО «Нижнеангарсктрансстрой».

ЧП на Крымском мосту произошло 8 октября. На автомобильной части трассы со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик, что спровоцировало последующее возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о терроризме. Президент России Владимир Путин констатировал, что за терактом стоят украинские спецслужбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Симферополе арестовали пятерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту.