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Белорусский лидер считает, что, при желании, конфликт на Украине можно завершить едва ли не за неделю. Но кто за это ответственен?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту NBC отметил, что украинский лидер принимает странные решения и ведет себя неадекватно, потому что так советует «коллективный Запад». Если бы США и Британия захотели мира в Незалежной, то России не пришлось бы ежедневно рисковать жизнями военных, которые спасают жителей Донбасса от украинских неонацистов. Если бы Зеленскому дали сигнал — он, возможно, с радостью бы остановил кровопролитие. Но сейчас он сам — пешка. А пешки, как известно, ничего не решают.

«Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен», — подчеркнул Лукашенко.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие разногласия возникают у Лукашенко при разговорах с Путиным.