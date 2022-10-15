Белгородский губернатор сообщил об ударе ВСУ по нефтебазе

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

На месте падения снарядов работает МЧС, устраняя последствия.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле города со стороны Украины.

«У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет. Буду держать вас в курсе», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне в Белгородской области несколько человек получили смертельные травмы и ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также пользователи сети сообщали о пожаре на электроподстанции в Белгороде, публикуя кадры, где видно дым и пламя в районе объекта. Губернатор региона Гладков данные подтвердил.

За день до этого после очередной атаки ВСУ в Белгороде обрушилось техническое помещение жилого дома. Еще одна, неразорвавшаяся, часть снаряда упала на площадку лицея. Чудом она в этот время пустовала, никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела ВСУ Белгорода.