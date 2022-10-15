Президент Белоруссии Лукашенко вспомнил о ссорах с Путиным

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Лидер республики не скрывает, что не всегда согласен со своим российским коллегой. Но лучшего примера сильного лидера не найти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что несмотря на хорошие партнерские отношения с российским лидером Владимиром Путиным, часто ссорился с ним и даже спорил. В интервью NBC глава Республики отметил, что несмотря на сложные моменты в общении очень уважает коллегу и всегда считается с его авторитетным мнением.

«Если говорить о наших личных отношениях с президентом Путиным, ну, они не всегда были безоблачными. Вы знаете, что мы и спорили, и ссорились порой. Но как самые близкие друзья и надежные партнеры», — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, он добавил, что Владимир Путин абсолютная противоположность тому образу, который сегодня создает «коллективный Запад». Президента России Лукашенко назвал адекватным, здоровым человеком, которого никак нельзя заподозрить к склонности принимать сомнительные решения. Напротив, прислушиваться к Путину нужно и важно.

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