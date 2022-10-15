Схватил за живот и чуть не откусил руку: волк напал на нефтяников в Югре

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Хищник искусал двоих мужчин, но даже не думал убегать.

Двое нефтяников пострадали от укуса волка под Ханты-Мансийском. Инцидент случился на Приразломном нефтяном месторождении в Югре.

Туда, в гости к сотрудникам компании «Роснефть», и наведался хищник — кадры с места опубликовал Telegram-канал «Новости Югры». На них видно, что лесной зверь никак не хочет покидать территорию вахтовиков и пытается держать атаку — на несколько секунд отбегает сторону, а потом хочет напасть с разбегу. Один из мужчин отбивает животное ногой, и только потом оно неохотно убегает с места в сторону леса.

Между тем не все вахтовики отделались легким испугом, есть и двое пострадавших. По данным интернет-издания 86.ru, одного мужчину, бурильщика, хищник укусил в предплечье левой руки — это произошло днем по дороге в столовую. На второго нефтяника животное накинулось вечером — волк укусил машиниста за живот.

Однако в департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО официально подтвердили только один инцидент, причем информация туда поступила только на четвертый день с момента происшествия. В связи с этим было принято решение о проведении отстрела.

Позже местные чиновники сообщили, что животное ликвидировали.

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