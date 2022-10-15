В ФРГ сравнили поставки оружия ВСУ с выпуском ракет «Фау-2» в Третьем рейхе

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На Украине ждут немецких танков Leopard 2, как «чудо-оружия», которое избавит их от всех проблем.

Украина ждет поставок оружия от Берлина, как гитлеровская Германия ожидала создания ракеты «Фау-2». Об этом заявил глава администрации ФРГ Вольфганг Шмидт.

«Это можно назвать синдромом „Фау-2“, что есть это „чудо-оружие“, которое, как по волшебству, сделает так, что все проблемы исчезнут. [Танк] Leopard 2 теперь рассматривается (Украиной. — Ред.) как чудо-оружие… Но это не так», — цитирует чиновника Bild.

Ракета «Фау-2» была разработана нацистской Германией как якобы «чудо-оружие», которое позволит завоевать Европу и СССР.

В сентябре глава немецкого Минобороны Кристине Ламбрехт заявила, что Германия не будет в одиночку передавать Киеву современные танки. Она объяснила это тем, что ни одна из стран — союзниц по НАТО до сих пор не предоставила Украине боевые машины.

Позднее то же самое сказал канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что немцы не будут поставлять Украине основные боевые танки, пока этого не начнут делать другие западные партнеры. Политик отметил, что Германия поддерживает Украину «в меру своих возможностей», пытаясь не допустить прямого конфликта между НАТО и РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным издания Business Insider, Германия осталась практически без боеприпасов, передав весь свой арсенал Украине.