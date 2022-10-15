Александр Емельяненко снова женился на своей избраннице

Фото: Instagram* / alexemelyanenko

Впервые пара связала себя узами брака в следственном изоляторе, теперь — на свободе.

Российский боец смешанных единоборств и профессиональный боксер Александр Емельяненко снова женился. Причем спортсмен решил дважды зайти в одну и туже воду, связав себя узами брака с избранницей Полиной Селедцовой.

Прежнее бракосочетание пары проходило в 2015 году и отнюдь не в романтичном месте. Это бы Бутырский следственный изолятор, где боец отбывал наказание по делу об изнасиловании. Правда, спустя четыре года супруги развелись. Но в 2021-м бывшие решили дать себе еще один шанс, а спустя год решили снова оформить отношения.

Церемония проходила в Мещанском ЗАГСе столицы. Кадрами с места события спортсмен поделился в своих соцсетях. Александр пришел на регистрацию как настоящий жених — в праздничном костюме бордово-филлитового цвета, белой рубашке и галстуке-бабочке. Полина выбрала белое слегка расклешенное платье ниже колен, нарядность ему придает глубокое декольте квадратной формы и приподнятые плечи. Дополняют образ белоснежные туфли на высоком каблуке и букет каллов в цвет костюма жениха.

Но свадьба свадьбой, а спорт по расписанию. Впереди у Александра еще одно важное событие — бой в промоушене Arena, который состоится 6 ноября. Соперником спортсмена станет Сергей Еркаев.

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