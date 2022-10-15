Илон Маск: Россия пытается «убить» Starlink на Украине

Фото: www.globallookpress.com

Киев больше не может платить за дорогостоящий интернет американского миллиардера. Последний решать проблемы не хочет — лишь перекладывает вину на «неугодных».

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что россияне пытаются «убить» интернет Starlink на Украине. Так предприниматель из США объяснил уход своей спутниковой системы из Незалежной, за которую власти Киева банально больше не могут платить.

Опубликовав пост с обвинениями в Twitter, Маск добавил, что кое в каких районах Украины Starkink еще доступен. Но это акция щедрости вряд ли продлится долго. Упрямый миллиардер отказывается бесплатно предоставлять услуги системы стране, за которую он якобы ратует. Не может уговорить его не только Киев, но и Вашингтон, у которого попросили помощи власти Незалежной.

Система Starlink имела огромную важность для украинских военных. Благодаря ей националисты координировали свои действия, даже когда сотовая связь совсем не работала, а интернет отсутствовал. Илон Маск заявил, что Украине пора оплатить долги — за использованный лимит, и финансировать Незалежную до бесконечности миллиардер не собирается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск назвал безумием ту обстановку, которая сейчас творится в мире.