«Их убивали по-разному»: разоблачивший Чикатило следователь рассказал, как вычисляли маньяка

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Всего было доказано 53 эпизода, однако сам потрошитель сознался в 56. Затем его приговорили к высшей мере наказания.

Маньяк Андрей Чикатило убивал своих жертв среди детей разными способами. Об этом рассказал бывший замруководителя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры РСФСР Исса Костоев. Его группой были проанализированы все нераскрытые преступления в Ростовской области. Среди подозреваемых были психически больные и склонные к сексуальным преступлениям. Всего было отобрано 50 похожих дел. Далее следователи изучили так называемый «почерк» преступника.

Разоблачить маньяка было непросто, но огромные силы, брошенные на расследование дела, дали свои результаты. Кто знает, сколько жизней могло быть еще загублено, не имей правоохранители жесткой хватки и поразительной интуиции.

«Мальчиков и девочек убивали по-разному. Он наносил жертве множественные удары, а одежду уносил и выбрасывал в стороне от места убийства. Такие преступления совершались в самых разных регионах. В частности, в Ростовской, Владимирской, Свердловской и Ленинградской областях, Подмосковье, Адыгее и Запорожье», — сказал Костоев изданию Lenta.ru.

Дело Чикатило стало последним у Костоева. В 2019-м следователь раскрыл подробности о маньяке. Мужчина подчеркивал, что разговорить потрошителя было непросто в силу отсутствия веских доказательств. Однако потом выяснилось, что в местах преступлений убийца бывал в командировках. Это обстоятельство и заставило Чикатило говорить. Всего было доказано 53 эпизода, но маньяк взял на себя 56.

Ранее 5-tv.ru писал о тайне маньяка Чикатило.