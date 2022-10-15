Российский дрон «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО на запорожском направлении

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«Ланцеты» называют дронами-камикадзе, способными атаковать цели прямым попаданием — уникальное оружие!

Российский беспилотник «Ланцет» поразил украинскую систему ПВО С-300. Это произошло во время боевых действий на запорожском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

В распоряжение агентства попала аэровидеосъемка, на которой видно, как дрон-камикадзе бьет в самую цель. Сразу после удара детонировал весь боекомплект ПВО.

Модернизированные беспилотники «Ланцет» ВС России начали применять во время спецоперации. От предшественников их отличает продолжительность полета и могущественная боевая часть. Дрон умеет легко превращаться в снаряд, используя функцию предконтактного подрыва. В этом случае БПЛА подрывается неподалеку от цели, над ней или в стороне, чтобы ударная волна и осколки накрыли как можно большую площадь. В зависимости от типа цели беспилотники оснащаются различной боевой частью: осколочно-фугасной, термобарической или кумулятивной.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru показывал эпичное видео битвы дронов в небе над Донбассом.