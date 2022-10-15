Воздушная тревога объявлена сразу в нескольких регионах Украины
Виктория Андреева 1 170
Фото: www.globallookpress.com / Yuliia Ovsiannikova
Как сообщают местные издания, сирены вновь слышны в Киеве, а также в Сумской и Черниговской областях.
Воздушная тревога объявлена сразу в нескольких регионах Украины, передают местные СМИ и пользователи социальных сетей.
Как сообщают местные издания, сирены уже второй раз за день слышны в Киеве, а также в Сумской и Черниговской областях.
ТАСС отмечает, что несколько минут назад два воздушных взрыва прогремели в Херсонской области — в небе над Новой Каховкой. Сообщается, что в населенном пункте сработала система ПВО.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссию прибыли первые эшелоны российских военных.