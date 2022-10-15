Сбежавший из России Слепаков напугал своим видом: «Что с ухом?!»
Пользователи сети заметили странную шишку на ухе певца Слепакова
Фото: Natache, URA.Ru / ТАСС
Исполнитель находится в Израиле, поэтому отношение к нему у аудитории сейчас двоякое. Между тем, здоровье артиста вызывает опасения.
Пользователи сети переживают за здоровье исполнителя Семена Слепакова. Артист опубликовал запись, где на его ухе видно небольшую шишечку. В одном из Telegram-каналов даже задали соответствующий вопрос.
«Да бог с ней, с воблой (название песни Слепакова, Прим. ред.). А что за миленькая пипочка у Слепакова на левом ухе? Вот что любопытно», — сказано в сообщении.
Также нашелся еще один человек, который спросил о шишке.
«А что с левым ухом? Кто отрепал?» — спросил igorosutin.
Пользователи переживают за здоровье Слепакова.
К слову, Слепаков, видимо, решил последовать примеру певицы Аллы Пугачевой, «смотав удочки» и отправившись из России в Израиль. Кое-кто из слушателей назвал звезду предателем и дезертиром.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказала директор Слепакова о его отъезде в Израиль.
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