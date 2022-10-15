Число погибших при взрыве на шахте в Турции возросло до 40

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Трагедия произошла в минувшую пятницу в городе Амасре. Взрыв случился на глубине 300 метров.

Число погибших при взрыве на угольной шахте в Турции возросло до 40. Об этом сообщает TGRT Haber, приводя слова из заявления главы МВД страны Сулеймана Сойлу. Трагедия произошла в минувшую пятницу в городе Амасре. Взрыв случился на глубине 300 метров.

«К сожалению, число погибших выросло», — констатировал Сойлу.

Через несколько часов после взрыва на шахте отмечалось, что там всего находилось 87 горняков. По первым подсчетам, жертв было 28. Мэр Амасры сообщал, что ЧП произошло из-за скопления метана.

Также, согласно официальным заявлениям, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планировал сегодня лично наведаться в регион, где произошла трагедия. Президент России Владимир Путин выразил турецкому коллеги соболезнования в связи со случившимся.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как шахтер провел под завалами в шахте Кузбасса неделю и выжил.