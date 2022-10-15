Фото, видео: YouTube / Alex&Milana

Хочется необыкновенную закуску к вину или десерт к кофе — кулинарный блогер Милана Мелькумова предлагает сделать блюдо, которое не оставит равнодушным ни вас, ни гостей.

Ингредиенты:

Тесто:

Мука — 200 граммов;

Замороженное сливочное масло — 100 граммов;

Ледяная вода — 2-3 чайные ложки;

Сахар — горсть;

Соль — щепотка;

Начинка:

Груша — 2-3 штуки;

Орехи грецкие или кедровые — около 100 граммов

Сыр с плесенью, любой — 100 граммов.

Способ приготовления:

Насыпаем муку в блендер-измельчитель, добавляем замороженное масло и змельчаем все в крошку. Все это можно также сделать вручную при помощи ножа и терки.

Затем добавляем соль, сахар и аккуратно вводим ледяную воду, снова смешиваем — тесто готово. Убираем его в морозилку или холодильник на время, пока готовится тесто.

Далее готовим начинку. Режем грушу пополам, а затем — на дольки и выкладываем на раскатанное тесто. Сверху посыпаем орехами и сыром и заворачиваем края теста и смазываем желтком.

Ставим в духовку на 200 градусов и выпекаем до румяности.

Блюдо прекрасно подходит в качестве закуски. С вином, чаем, кофе — любой вариант вас порадует.

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