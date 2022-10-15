Названы потенциальные покупатели особняка Пугачевой

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По оценкам риелторов, покупатель на недвижимость в миллиард рублей найдется нескоро.

Названы потенциальные покупатели особняка певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

«Купит замок кто-то из небольших азиатских республик СНГ, из представителей черного рынка, теневых бизнесменов, которые давно мечтали жить в Москве. Для них дом Аллы Борисовны станет реализацией мечты», — сказал наследник продюсера Бари Алибасова — Бари Алибасов-младший.

По его мнению, покупка не составит труда для олигархов из бывших советских республик, а вот звезды отечественного шоубиза не станут брать особняк. Также он отметил, что фанаты исполнительницы или сами скоро уедут из страны, или же просто не захотят вкладываться в подмосковную недвижимость.

Исполнитель Данко считает, что пугачевский особняк может купить только тот, у кого нет вкуса.

«Может, Стас Михайлов. Это его стиль: метровый крест на груди и такой вот замок», — предположила звезда.

Также он упомянул, что купить дом могут бизнесмен Андрей Ковалев и певица Алена Кравец. Риелторы подметили, покупатель элитной недвижимости за миллиард рублей найдется нескоро.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому Алла Пугачева оставила свою московскую недвижимость.