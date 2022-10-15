Жену Карла III хотят незаметно лишить королевского титула

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Камилла добровольно взяла его в себе, а в Букингемском дворце планируют отнять.

Жена Карла III Камилла уже в ближайшее время может оказаться без титула «консорт», его хотят незаметно убрать в Букингемском дворце до церемонии коронации, которая пройдет в 2023 году. Об этом сообщает The Telegraph.

Издание напоминает, что Камилла добровольно взяла себе титул королевы-консорта, так она решила отдать дань уважения «общественному мнению». При этом все супруги британских монархов в современной истории носили упрощенный титул.

Видимо, во дворце решили все вернуть на свои места. Дело в том, что слово «консорт» по факту не употребляют ни в обществе, ни в прессе. Да и само окружение Карла и Камиллы спокойно относится к этому титулу.

Принц Уэльский Чарльз стал королем в 73 года, после ухода из жизни его матери Елизаветы II. Ее не стало 8 сентября в Шотландии в 96 лет. Церемония коронации нового британского монарха Карла III состоится 6 мая 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Карл III встретил оскандалившуюся Лиз Трасс со словами «О, дорогая».