Автоледи задавила 11-летнего мальчика на самокате в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Bernhard Kreutzer

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Женщина задавила 11-летнего мальчика на перекрестке в Петербурге. О трагедии рассказали в ГУ МВД России по региону.

В заявлении отмечалось, что в ДТП попала 59-летняя женщина, передвигавшаяся на Hyundai Solaris. В момент, когда ребенок пересекал нерегулируемый перекресток на электросамокате, автоледи допустила наезд на него.

Пострадавшего после ЧП экстренно доставили в больницу, но спасти не успели. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автобус насмерть сбил ребенка на юго-западе Москвы.