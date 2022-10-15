ВСУ потеряли списки обучавшихся в ФРГ военных при отступлении под Херсоном

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Речь идет о боевиках 53-й бригады Вооруженных сил Украины.

ВСУ во время отступления на херсонском направлении бросили списки украинских военнослужащих, проходивших обучение в Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

В материале уточняется, что речь идет о военных 53-й бригады Вооруженных сил Украины — это офицеры и младшие по званию военнослужащие из личного состава кадрированной мотострелковой роты.

«Списки 53-й бригады ВСУ, при бегстве их просто бросили. Бригада работала на Херсонском направлении, летом отправляли своих бойцов учиться в Германию», — сказала собеседник агентства.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ применили современные артиллерийские комплексы «Пенициллин» на Украине.