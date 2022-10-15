Пополнение в семье: Медведева показала новое фото с ребенком

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Актриса считает неправильным общение многодетных матерей с бездетными подругами, но с этим согласны не все.

Экс-участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева показала новое фото с двухмесячным малышом. Запись опубликована в социальных сетях. Летом текущего года женщина стала матерью в третий раз. Также у нее есть два сына Илья и Тимофей, рожденные в союзе с супругом Александром Коптелем. Пара заключила брак в 2012 году, а через год родился первенец. К слову, она до сих пор не раскрыла пол ребенка.

Наталия Медведева показала фото с ребенком. Источник фото: Instagram* / natalymedvedeva

Также известно, звезда пользуется услугами няни, чтобы успевать ухаживать за детьми и строить карьеру. Спустя месяц после родов она возобновила участие в проектах. До этого Медведева заявила о неправильности общения между многодетными матерями и бездетными подругами. Она считает, что таким людям даже не о чем поговорить.

Мнение встретила в штыки модель Виктория Лопырева, назвав его уделом недалеких людей. У последней тоже трое детей, как и у Медведевой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие планы по карьере раскрыла Наталия Медведева.

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