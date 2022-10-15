Илон Маск назвал обстановку в мире «безумием»

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Американский бизнесмен напомнил и политикам, и обывателям, что применение ядерного оружия уничтожит мир приблизительно за полчаса.

Участившаяся в мире риторика по поводу использования ядерного оружия — это самое настоящее безумие. Об этом в Twitter написал бизнесмен, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск.

Он напомнил тем многим людям, кто «не знают об этом», что ядерный удар может уничтожить любую страну менее чем за полчаса.

«Россия способна полностью уничтожить США и Европу ядерным ударом менее чем за полчаса. И наоборот. Удивительно, как много людей не знают об этом», — грустно напомнил об опасности ядерного оружия и риторики об его использовании Маск.

Бизнесмен также заявил, что применение ядерного оружия — это чистой воды безумие.

«Конечно, применение такого оружия было бы безумием. Но такое же безумие — довести себя до такой ситуации», — заключил Илон Маск в посте.

А разговоры о ядерном оружии недавно завел даже президент США Джо Байден. Что, как писал 5-tv.ru, вызвало панику среди обычных граждан.