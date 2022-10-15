Внук Пугачевой Дени Байсаров вышел на связь из Москвы: «Пока беру паузу»

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Внуки исполнительницы Аллы Пугачевой путешествуют по заграницам, но, видимо, одному из них это надоело.

Внук певицы Аллы Пугачевой Дени Байсаров вышел на связь из Москвы. Молодой человек опубликовал видео в социальной сети, указав столицу в геолокации.

«Кто-то любит придумывать разные сказки, а я люблю солнечную осень в Москве», — подписал запись Дени.

Также в Telegram-канале он добавил, что проводит большое количество времени с родственниками, занимается делами и в целом у него все хорошо.

«Думаю, вы понимаете, сейчас ведение соцсетей не главное. Поэтому, пока беру паузу в этих сферах», — пояснил Байсаров аудитории.

Instagram* / dennyartview

К слову, брат Байсарова Никита Пресняков тоже изредка появляется в сети, не комментируя молву о том, где находится. Как писали СМИ, он находится за рубежом, предположительно, в Литве. Перед этим, Пресняков опроверг данные о своей мобилизации, назвав их «фейком».

Также известно, что звездная бабушка молодых людей уехала в Израиль, посетив там концерт артистки Земфиры. Ранее 5-tv.ru писал о том, через сколько покинул РФ после начала частичной мобилизации Никита Пресняков.

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