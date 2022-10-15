«Ощущение брезгливости»: лидер группы «Чайф» Шахрин высказался о сбежавшей из РФ Пугачевой

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Солист отметил, что из страны уехало два десятка звезд. К примеру, Алла Борисовна сделала это дважды.

Отношение к сбежавшей из России певице Алле Пугачевой высказал солист группы «Чайф» Владимир Шахрин. По его словам, он с ней практически не знаком и видел ее вживую один раз.

«Я не хочу ни осуждать, ни оправдывать. Но есть у меня неприятное ощущение брезгливости, честно говоря. Это как, когда ты едешь в общественном транспорте с детьми, а рядом человек начинает ругаться матом. У тебя складывается брезгливое отношение к нему, но ты едешь себе дальше. Чего теперь драку что ли устраивать?» — пояснил Шахрин в интервью KP.RU.

Артист отметил, что не знает жизненных обстоятельств исполнительницы, данная тема его не волнует. Кроме того, он понимает, что в отъезде звезд нет ничего особенного, тем более, что страну покинули два десятка знаменитостей. Шахрин считает, что это их личное дело.

Критика в сторону Аллы Пугачевой началась после ее отъезда из РФ на фоне спецоперации на Украине. К слову, она покидала страну два раза. Также Алла Борисовна просила признать ее иноагентом наравне с супругом юмористом Максимом Галкиным*, который гастролирует по Европе с антироссийскими шуточками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто и за что осудил Аллу Пугачеву.

* — Признан иноагентом в РФ.