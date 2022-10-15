ВС РФ применили современные артиллерийские комплексы «Пенициллин» на Украине

Фото: НИИ «Вектор»

«Революция в разведке» — так называли комплексы «Пенициллин» в западной прессе.

Российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» прекрасно показывают себя в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

Он отметил, что российская техника показала себя и в противостоянии с новейшими образцами вооружения НАТО.

«Несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 „Пенициллин“ прошли апробацию в боевых условиях на Украине. Комплексы продемонстрировали высокую эффективность», — сообщает источник.

Первый раз их официально продемонстрировали на форуме «Армия-2018». Впервые комплексы артиллерийской разведки попали на видео в январе 2021 года, после того как их поставили на вооружение в ВС РФ.

«Пенициллин» вычисляет огневые позиции противника, «засекая» акустические и тепловые волны, возникающие при выстреле из артиллерийского орудия. Комплекс на базе КАМАЗа способен достигать скорости до 90 километров в час. Разработчики сообщают, что он может работать при любом освещении, в любое время суток и практически при любой погоде. И, что важно, в широком диапазоне температур: от -40°С до +50°С.

Западные же издания особо отмечали чувствительные и точные датчики, которые «могут засечь обычный хлопок дверью», а также обнаруживать цели за пять секунд в радиусе 25 километров.

«Пенициллин» разработан входящим в «Росэлектронику» предприятием НИИ «Вектор».

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