Комик Илья Соболев станет отцом в третий раз: «Когда все думали, что ты толстая»

Фото: Instagram* / sobolev_tut

Жена артиста Наталья рассказала о своей беременности в соцсетях.

Российский комик Илья Соболев скоро станет отцом в третий раз. Об этом в социальных сетях рассказала его жена Наталья. Она поделилась всеми доказательствами в виде результатов теста на беременность и анализов врачей, а также забавной историей о том, как сообщила мужу о скором пополнении. На данный момент Соболева находится на 15 неделе, еще три четыре — и родители смогут узнать пол малыша.

«Когда все думали, что ты толстая. Да я и сама так думала», — посмеялась Соболева.

Наталья и Илья женаты 11 лет, они растят двух дочерей Еву и Соню. По словам будущей многодетной мамы, беременность получилась случайная, но не совсем. Пара на протяжении долгого времени пыталась зачать ребенка, но безрезультатно. Как только признали сложности и на неопределенный срок оставили попытки, тест показал две заветные полоски. До этого момента женщина думала, что просто располнела, не подозревая о новой жизни под сердцем.

Instagram* / sobolevanatalia_

Наталья Соболева узнала о беременности, когда муж был на гастролях. Она решила сделать ему сюрприз и приехала на вокзал с табличкой, на которой сообщалась новость дня. Шоумен был удивлен и очень рад — по пути домой он даже не смог объясниться с сотрудниками ГИБДД, остановившими его, настолько был взбудоражен.

Позже пара устроила прогулку на катере детям и своим родителям. После развлечений всех пригласили на обед, где оповестили о грядущем появлении наследника. Наталья Соболева ведет блог о похудении, делится с подписчиками секретами стройности. И хотя в пору радоваться беременности, округлившиеся формы вызывают у нее дискомфорт и трудности с восприятием собственного тела. Но материнская радость сильнее всех иных обстоятельств.

Ранее, писал 5-tv.ru, блогер Настя Ивлеева рассказала, почему до сих пор не родила ребенка.

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