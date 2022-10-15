Продюсер Цыганов осудил Нетребко за бойкот журналистам из РФ: «Особь без рода»

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Директор оперной певицы, вероятно, получил от нее указание на все вопросы «касательно ее в России» отвечать коротко: «No comment».

Раскритиковавшая РФ в свете спецоперации на Украине оперная певица Анна Нетребко заявила, что не намерена общаться и с российскими журналистами. Своему директору Владиславу Монастырскому она поручила на любые вопросы отвечать коротко: «No comment». Что он и сделал в очередной раз, когда пресса заинтересовалась слухами о второй беременности артистки.

Продюсер Вадим Цыганов в беседе с «Народными Новостями» осудил звезду оперы и назвал ее настоящей предательницей родины. Исполнительница поддалась давлению европейского менеджмента, высказала угодную ему позицию ради сохранения работы, Москву позабыла на месяцы, все концерты в РФ отменила.

«Я много раз говорил, что такие артисты являются предателями. У них две совести и две родины. Это предатели, нет смысла о них что-то говорить. Мне никогда не нравилось ее творчество. Это настоящая особь без рода и без крова», — прокомментировал ситуацию Цыганов.

Стоит отметить, сама Анна Нетребко в разгар скандала говорила, что «не получала никакой финансовой поддержки от правительства России, живет в Австрии и является ее налоговым резидентом». При этом подчеркнула, что против родины не шла и не собирается. Она считает, что оказалась в ситуации, когда за любое слово ее возненавидит одна или другая сторона конфликта, и осуждения не избежать.

Нетребко не скрывала, что попытается усидеть на двух стульях, насколько это возможно. Тем не менее предпочла жизнь и работу за рубежом, а не дома. Ранее, как писал 5-tv.ru, стало известно, что супруг певицы Юсиф Эйвазов выбрал иное — артист снова начал выступать в России.