Швеция, Дания и ФРГ не хотят вместе расследовать взрывы на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

Совместная следственная группа по ЧП на газопроводах распалась.

Швеция, Дания и Германия отказались участвовать в совместном расследовании диверсии на «Северных потоках». Как сообщает сайт немецкой новостной программы Tagesschau телерадиокомпании ARD, каждая из трех стран будет разбираться в причинах и деталях ЧП самостоятельно. Общая следственная группа, соответственно, прекратила свое существование.

«Швеция, Дания и Германия хотели совместно расследовать разрушение трубопроводов и выяснить, кто несет ответственность за это. Но этого все-таки не произойдет», — сообщает портал со ссылкой на данные осведомленных источников.

По информации прессы, первой группу покинул Стокгольм, за ним Копенгаген. В материале также отмечается, что шведская сторона высказала свою обеспокоенность относительно секретности расследования, ведь теперь каждое государство работает над вопросом отдельно.

В свою очередь немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на собственных информаторов пишет, что Швеция отказалась поделиться с Германией и Данией результатами своих изысканий в контексте диверсий на «Северных потоках». Объяснение своим действиям Стокгольм дал такое — уровень секретности его данных «слишком высок, чтобы делиться ими с другими странами».

26 сентября сразу на двух российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были зафиксированы серьезные повреждения, которые спровоцировали утечку газа. Представитель сейсмологического центра Швеции Берд Лунд по факту инцидента заявил, что в районах ЧП были произошли подводные взрывы. Федеральная полиция Германии подтвердила, что только взрыв мог привести к такого уровня повреждениям газопровода. Генпрокуратура страны начала расследование по факту «причинения взрыва» и «антиконституционного саботажа».

Ранее, писал 5-tv.ru, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил о наличии у России разведданных по диверсии на «Северных потоках».