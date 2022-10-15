Генерал Бужинский рассказал, когда завершится спецоперация на Украине

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прежде сообщал, что военные действия продолжатся, так как достичь поставленных целей политико-дипломатическими средствами не удалось.

Спецоперация РФ на Украине продлится еще как минимум полгода, возможно, год и более. Такое заявление в интервью aif.ru сделал бывший заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский. По его словам, сроки будут зависеть от конечной цели боевых действий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже сообщал, что спецоперация будет продолжена, так как поставленные перед российской армией цели не были достигнуты политико-дипломатическими средствами. Бужинский считает, что формулировку «конечный результат» в этом вопросе можно понимать по-разному. Это могут быть стремление дойти до Одессы и полностью освободить Донбасс или до западных границ Украины. Повлияет на сроки и частичная мобилизация.

«Мобилизация не только людей, но и промышленности. Ведь экономику надо переводить по сути на военные рельсы. Уже понятно, что малой кровью, по-быстрому, добиться успеха не удалось. Придется воевать еще полгода точно. А может быть, год или больше», — заключил офицер.

По мнению Бужинского, российскому командованию важно выстроить грамотную эшелонированную оборону на полтора-два месяца, пока 300 тысяч мобилизованных готовятся к отправке на поля боевых действий. При этом украинская сторона, несмотря на потери, пытается отвоевать утраченные территории. Так что, полагает отставной генерал-лейтенант, отечественные войска смогут перейти в наступление к концу осени или началу зимы.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин назвал сроки окончания частичной мобилизации в стране.