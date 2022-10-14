Минюст внес кинокритика Антона Долина и еще пять журналистов в список иноагентов

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В реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, попало молодежное движение «Весна».

Кинокритик Антон Долин признан иностранным агентом. Минюст РФ расширил реестр иностранных средств массовой информации (СМИ), выполняющих функции иноагента шестью фамилиями. Помимо Долина в списке оказались журналисты Иван Жадаев, Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский, Вероника Куцылло и Наталия Телегина. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте ведомства.

Кроме того, в перечень незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента попало молодежное движение «Весна», основанное в Санкт-Петербурге. В реестр граждан, выполняющих функции иноагента как физлица, осуществляющие политическую деятельность, включены главный редактор телеканала «Дождь»* Тихон Дзядко, пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш и его соратник Дмитрий Низовцев.

Отмечается, что зарубежными источниками активистки Ярмыш являются Украина и США, Низовцева — Украина. По закону физлица-иноагенты обязаны как минимум раз в шесть месяцев отчитываться о своей деятельности и целях расходования денег и использования собственности, переданных им из-за границы. При обращении в государственные органы и образовательные учреждения эти люди должны сообщать свой статус. То же правило касается публикуемых ими материалов. Нарушения грозят административной или уголовной ответственностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жизни звездного обладателя статуса иноагента, рэпера Алишера Моргенштерна* в эмиграции.

* — Признан в РФ СМИ-иноагентом.