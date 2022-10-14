Фото: Telegram / vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков данные подтверждает. На месте работают экстренные службы. Авария произошла после обстрела со стороны ВСУ.

Пользователи сети сообщают о пожаре на электроподстанции в Белгороде, публикуя кадры, где видно дым и пламя в районе объекта. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков данные подтверждает. На месте работают экстренные службы. Авария произошла после обстрела со стороны ВСУ.

«Пожар потушен. Приступили к переподключению», — подчеркнул Гладков, опубликовав сообщение в Telegram-канале.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.