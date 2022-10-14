Что помогает тяжелобольному Юдашкину противостоять болезни и сохранять оптимизм

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Юдашкин рассказал, как страшный диагноз изменил его жизнь.

Именитый российский модельер Валентин Юдашкин 14 октября празднует 59 День рождения. Но ни возраст, ни смертельная болезнь не мешают модельеру творить и продолжать радоваться мелочам. Что помогает и служит мотивацией жить русскому Пьеру Кардену?

В 2016 году стало известно, что врачи диагностировали У Юдашкина рак. Лишь в прошлом году кутюрье заговорил с общественностью о своем недуге. Сперва болезнь ударила по почкам, но за год распространилась и на другие органы. Модельер пережил несколько серьезных операций. Эксперты считают, что Юдашкин вынужден будет делать химиотерапию до своего последнего дня.

Последнее время кутюрье редко появляется на публике и делится подробностями личной жизни. Его жена делится фотографиями с мужем, а не так давно бодрый и энергичный дизайнер пришел на первый день Международного турнира по быстрым шахматам, где всем своим видом показал: болезнь отступила.

В одном из последних интервью Юдашкин честно поделился с актером Вячеславом Манучаровым, как он живет со смертельной болезнью. Модельер продолжает сохранять оптимизм, не смотря на рак пищевода.

«Я стал радоваться тому, что есть. У меня нет огромных планов, я не живу на десятилетия, как раньше. Живу короткими отрезками, насколько по здоровью могу распланировать», — рассказывал Юдашкин в YouTube-шоу.

Модельер добавил, что его держат на плаву его близкие: жена Марина, дочь Галина и любимые внуки.

«Больше всего я люблю внуков. Не думал, что буду такой дед. Меня волнует, как они учатся, изучают языки, как слушают наши сказки, получили ли от нас подарки, посылки, что им еще купить… Хочется просто их баловать. Если дочь Галю мы не баловали, то на внуках хочется оторваться», — признавался Юдашкин.

Бренд Юдашкина в России знает каждый, модельер приложил свою руку к созданию многих образов звезд отечественной эстрады, его наряды украшают дорожки по всему миру. Он создавал эскизы одежды с раннего возраста, после стажировался у Вячеслава Зайцева. В 90-х работал с Филиппом Киркоровым, Людмилой Гурченко, Аллой Пугачевой, и многими другими российскими звездами первой величины.

Ранее 5-tv.ru писал, что тяжелобольной раком Валентин Юдашкин изменился до неузнаваемости.