Джоан Роулинг раздавлена смертью родного «Хагрида»: «Робби был невероятным!»

Фото: Кадр из к/ф "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I ", реж. Дэвид Йейтс, 2010 г.

Автор культовой истории про «Гарри Поттера» не может поверить, что исполнителя одной из главных ролей в одноименных картинах не стало. Ему было 72 года.

Автор серии книг про волшебника Гарри Поттера Джоан Роулинг скорбит в связи со смертью актера Робби Колтрейна. Он сыграл Хагрида в экранизации романов британской писательницы. Женщина опубликовала пост в Twitter, в котором призналась: никто не сможет заменить ей Робби — настоящего, преданного, доброго товарища и удивительно талантливого человека.

«Я больше никогда не узнаю никого, даже отдаленно похожего на Робби. Он был невероятным талантом, совершенно уникальным, и мне невероятно повезло, что я знал его, работал с ним и смеялся вместе с ним до упаду. Я выражаю свою любовь и глубочайшие соболезнования его семье, прежде всего его детям», — написала Роулинг.

Известно, что кумира миллионов не стало на 73-м году жизни. Последние годы он был прикован к инвалидному креслу. Из-за лишнего веса у Робби Колтрейна (Энтони Роберта Макмиллана — настоящее имя актера — Прим. ред.) начались проблемы с суставами. Актер терпел адские боли. Не в силах были помочь даже самые лучшие врачи.