Может ли из-за пирсинга и тату развиться рак груди?

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Все ли украшения тела могут привести к злокачественной опухоли?

Татуировки, пирсинг и пластические операции достаточно популярный сейчас среди молодых женщин. Онколог-маммолог Виктор Федосейкин рассказал, могут ли такие украшения привести к раку груди.

Пирсинг

По словам специалиста, проколы сосков могут стать причиной осложнений. Чаще всего это связано с тем, что не соблюдается гигиена в период заживления проколов. в свою очередь, это приводит к воспалению, болям и другим проблемам. Специалист предупредил, что если выделяется гной — нужно срочно обратиться к врачу.

Сама процедура должна быть проведена аккуратно и с соблюдением всех правил. кроме того, стоит обращаться только к опытным мастерам, иначе возможны кисты и другие побочные эффекты. Также непрофессионал может сделать несимметричный прокол, из-за чего может деформироваться канал.

Кроме того, в этом случае поджидает другая опасность — возможная аллергия на металл, из которого сделано украшение.

«Идеальный вариант — медицинские сплавы, на которые наш организм практически не реагирует. Если вставить в свежий прокол неподходящее украшение, то возможен целый букет неприятных последствий: зуд, сыпь, воспаление, отек в месте прокола», — рассказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Медик указал, что соски постоянно контактируют с одеждой, а это может спровоцировать травму, если случайно зацепить украшение.

Однако специалист успокоил: пирсинг сосков может спровоцировать инфекции и создать проблемы при грудном вскармливании, рак груди он вызвать не способен.

Татуировки

Если вы хотите сделать татуировку, обязательно обращайтесь только к опытному специалисту со всеми требованиями безопасности. Эксперт отметил, что необходимо быть уверенным в стерильности всех материалов, которые будут использованы.

Мамммолог указал, что грудь — не самое популярное место для татуировок. Кроме того, по данным различных исследований, риск развития рака груди при таких «рисунках на теле» минимален. Однако он подчеркнул, что в состав чернил входят различные канцерогены и эндокринные нарушители.

«Не исключено, что они все же могут увеличивать вероятность развития онкозаболеваний в целом и рака груди в частности», — рассказал Федосейкин.

Грудные импланты

Установка грудных имплантов не провоцирует онкозаболевания и рак груди. Но зафиксировано несколько случаев, когда у пациенток, сделавших такую процедуру, была выявлена анапластическая крупноклеточная лимфома — редкая форма рака.

Хирург отметил, что была подтверждена связь между установкой рельефных грудных имплантов определенной фирмы и повышенным риском этого рака, после чего ее продукция была отозвана.

По словам специалиста, женщин с грудными имплантами сложнее обследовать, потому что они ухудшают визуализацию на маммографических снимках. Но провести диагностику все же можно, но только в других проекциях.

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