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По факту случившегося возбудили уголовные дела по статьям о «Мошенничестве в особо крупном размере» и «Халатности».

При строительстве онкоцентра в Хакасии похитили миллионы рублей. Об этом РЕН ТВ рассказал источник, знакомый с ситуацией. По факту случившегося возбудили уголовные дела по статьям о «Мошенничестве в особо крупном размере» и «Халатности».

Как сообщил информатор, речь идет о событиях 2019 года. Собеседник отметил, что тогда управление капстроительства Республики заключило с фирмой «Синодекор» контракт на возведение радиологического корпуса для местного онкологического центра. В 2021-м региональные чиновники приняли объект и отметили, что все сделано как положено. Однако вскоре вскрылись неприятные подробности хода дела.

Источник уточнил, что при выполнении строительных работ использовались материалы, которые были значительно дешевле тех, что указывались в итоговых сметах. На этом «сэкономили», а по факту — украли — огромные суммы. А именно, около двух миллионов рублей.

В настоящее время делом занимается прокуратура Хакасии. Устанавливаются лица, которые могут быть причастны к преступной схеме.