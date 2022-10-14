Почему российские туристы не могут пользоваться банковскими картами в Турции?
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Unal Cam; 5-tv.ru
Проблемы начались совсем недавно. Есть ли выход из ситуации?
Воспользоваться банковскими картами в Турции российские туристы пока не смогут. Хотя ранне предлагалось оформить местную карту TROY. Но как уточнили в Ростуризме, получить ее могут только иностранцы, которые длительно проживают в стране.
Остальным же советуют брать с собой наличные. С проблемой будут разбираться, пообещали туристам.