Путин назвал сроки окончания частичной мобилизации в России

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Президент РФ рассказал о целях специальной военной операции после присоединения новых территорий и назвал условие для переговоров с Украиной.

Частичная мобилизация в России завершится примерно через две недели. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. <…> Сейчас мобилизовано 222 тысячи человек», — уточнил глава государства.

Президент также отметил, что изначально в Минобороны планировали призвать менее 300 тысяч человек. Между тем, никаких новых мер в ближайшее время не планируется.

«33 тысячи мобилизованных уже находится в подразделениях, 16 тысяч выполняют боевые задачи», — подчеркнул Владимир Путин.

А также добавил, что цель у специальной военной операции у России по-прежнему одна — денацификация и демилитаризация территорий ДНР, ЛНР, а также Украины.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о личном отношении президента РФ Владимира Путина к спецоперации на Украине.