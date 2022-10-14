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В свои 68 певица заявила о готовности к серьезным экспериментам, которые скоро увидят поклонники.

Певица Любови Успенская решилась на кардинальные изменения в жизни — артистка обновила свой имидж, а за одно и команду, с которой работала все последние годы. О новом периоде в своей жизни знаменитость рассказала своим подписчикам в соцсетях.

«Как многие знают, за последние годы я полностью поменяла свою команду, изменила имидж как в музыке, так и в стиле одежды. Я всегда готова к различным экспериментам <…> — отметила звезда российского шансона.

Успенская добавила, что поклонники и сами смогут скоро убедиться в переменах, на которые она решилась. Для этого знаменитость снялась в многочисленных профессиональных фотосессиях, над ее образом для новых снимков поработала целая команда стилистов.

«За последний месяц у меня состоялось несколько фотосессий и мне не терпится поделиться с вами образами, которые мы создавали с большой командой профессионалов», — сообщила певица.

В заключение она поделилась в соцсетях видео, на котором позирует перед фотографами. На кадрах артистка в темно-синем прозрачном платье в пол с глубоким декольте, длинные рукава подчеркивает бахрома, а туфли на высоком каблуке — стройность певицы. Макияж ей сделали в постельных тонах, а волосы уложили в локоны. Это только один из образов, ставших частью ее нового имиджа.

Многие фолловеры сочли образ певицы действительно роскошным и ярким, а кто-то никаких перемен не заметил. Некоторые посчитали, что оголяться в 68 лет артистке уже не стоит — для своих лет она и так прекрасно выглядит.

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