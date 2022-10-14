Аптечные мази VS косметика: что лучше выбрать для ухода за кожей

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Человек во всем ищет выгоду и старается экономить даже на самых необходимых вещах. Стоит ли покупать медицинские мази для ухода за кожей в аптеке вместо уходовой косметики, рассказала эксперт.

Внешность человека имеет большое значение. Особенно важно следить за состоянием кожи, так как она отражает все, что происходит внутри человеческого организма. Существует множество способов поддерживать ее состояние. Разобраться в проблеме эксклюзивно для 5-tv.ru помогла дерматолог Ольга Божок.

Что никогда нельзя использовать для ухода за кожей?

Многие, стремясь сэкономить на средствах ухода за кожей, прибегают к аптечным препаратам. Однако не все из них приносят пользу.

Эксперт назвала несколько средств, которые категорически нельзя применять. К ним относятся:

Спирт

Антисептические вещества.

Антибиотики.

Перекись водорода.

Все они повреждают кожнопокровный барьер и нарушают состояние микроорганизмов, живущих на коже.

Почему стоит выбирать косметические средства вместо аптечных?

Многие боятся применять косметические препараты, потому что считаю их довольно дорогостоящими, но дерматолог отметила, что это миф.

«Косметические средства могут быть и дешевле, и более эффективными», — сказала специалист.

Стоимость любых препаратов разнится, но даже если аптечные и косметические средства имеют одинаковый ценник, то эффект от их применения способен кардинально отличаться.

Дерматолог рассказала, что если есть выбор между использованием аптечных и косметических средств, то предпочтение стоит отдать второй группе, так как у них небольшая разница в цене, но большое различие по составу и наличию полезных свойств.

«Дело в том, что тот же вазелин, тот же глицерин он будет стоить, сколько и увлажняющий крем. Только в увлажняющий крем будет эта фракция содержать еще 3-4 компонента, которые будут благотворно влиять на кожу, а глицерин будет просто неприятный в использовании», — сообщила дерматолог.

Стоит отметить, что средства нужно подбирать вместе со специалистом. Необязательно за этим обращаться к платным специалистам, можно прийти на прием к врачу-дерматологу в районную поликлинику, он пропишет средства, соответствующие типу кожи, возрасту и тем задачам, которые человек хочет изменить на своем теле.

Однако не стоит бороться только с внешними проявлениями кожных болезней, потому как причина проблем может лежать глубоко внутри организма, даже те же самые морщины.

«Морщины — это не задача, это уже следствие того, что произошли множественные процессы внутри кожи, под кожей, внутри мышцы в соединительной кожно тканевом составе. И во всем остальном», — сказала эксперт.

В чем польза крема для рук?

Не стоит забывать об уходе за кожей. Косметические средства могут это сделать как нельзя лучше всякого аптечного препарата. Использование кремов для рук улучшает их вид.

«Если просто сравнить людей, которые используют крем, и людей, которые не используют крем. И даже если используют самый-самый дешевый и самый простой крем. <…> Если руки смазывать каждый раз сразу после мытья кремом, то увлажненность будет лучше, эпидермальный барьер будет лучше, кожа меньше будет реагировать на внешние какие-то проявления и факторы», — сказала специалист.

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