Путин о своем отношении к событиям на Украине: «Я ни о чем не жалею»

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Российский лидер заметил, что РФ никогда не планировала уничтожать своих соседей. Сегодня единственная задача спецоперации, как и прежде, — защита мирного населения от националистов.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о личном отношении к ситуации на Украине и проводимой спецоперации. В рамках пресс-конференции по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) глава государства отметил, что все свои шаги считает верными.

«Я ни о чем не жалею», — подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер заметил, что РФ никогда не планировала уничтожать своих соседей. Сегодня единственная задача спецоперации, как и прежде, — защита мирного населения от националистов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сказал Путин о мобилизации в России.