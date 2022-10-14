Путин: В рамках частичной мобилизации ничего дополнительного не планируется

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Президент России в ходе пресс-конференции по итогам СВМДА в Астане назвал точное число мобилизованных россиян.

В рамках частичной мобилизации ничего дополнительного не планируется. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), прошедшего в столице Казахстана.

«Сейчас мобилизовано 222 тысячи человек», — также отметил Путин.

Глава государства уточнил, что изначально в Минобороны рассчитывали не на 300 тысяч человек мобилизованных, а на меньшее число. Тем не менее ни о каких новых мерах пока речи не идет.

«33 тысячи мобилизованных уже находится в подразделениях, 16 тысяч выполняют боевые задачи», — добавил президент России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.