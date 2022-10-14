ВКС России поразили объекты военного управления под Киевом и Харьковом

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В Минобороны РФ отметили, что удары наносились из высокоточного оружия.

Российская армия поразила объекты военного управления под Киевом и Харьковом. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что удары наносились из высокоточного оружия ВКС России.

Известно также, что военнослужащие поразили арсенал противника во Львовской области, в населенном пункте Броды. Там украинские боевики хранили технику и боеприпасы, которые поставляли киевскому режиму западные «партнеры».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.