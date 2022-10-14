«Буду счастлива»: зачем Пелоси собиралась «отмутузить» Трампа

Фото: www.globallookpress.com / Ron Adar

Демократ не страшилась даже закона, она давно мечтала о физической расправе с противником.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в январе прошлого года, когда произошел штурм Капитолия, изъявила желание «вырубить Трампа» и сесть из-за этого за решетку. Такая информация появилась на американском телеканале CNN.

В тот день лидеры Конгресса незамедлительно покинули здание и затаились на близлежащей военной базе, где организовали дальнейшие действия с вице-президентом Майком Пенсом и кабинетом на тот момент действующего американского лидера Дональда Трампа.

На видео заметна реакция Пелоси на призыв Трампа идти сторонником маршем к Капитолию. Экс-президент страны пообещал быть вместе с ними и выступить против подтверждения результатов голосования за победу Джо Байдена в президентской гонке.

«Скажите ему, что если он придет сюда, мы идем в Белый дом», — с улыбкой произнесла Нэнси Пелоси.

После этого начальник штаба сообщил ей, что Трамп не собирается идти на Капитолийский холм. Охрана смогла отговорить действующего главу государства.

«Если он придет, я его ударю. Я ждала этого. За вторжение на территорию Капитолия я его вырублю. Я готова попасть в тюрьму, и буду счастлива», — ответила ему спикер Палаты представителей.

Эти кадры сняла режиссер-документалист, дочь Пелоси Александра. Она передала их специальному комитету палаты представителей конгресса США

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