Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эмиль Берковский

В оперативном штабе региона прояснили ситуацию.

В Белгороде прогремело семь взрывов после работы ПВО. В оперативном штабе региона отметили, что в результате случившегося, предварительно, никто не пострадал.

«По официальной информации оперштаба правительства области, над территорией области работает ПВО Министерства обороны России. Информации о жертвах и разрушениях пока нет», — говорилось в заявлении.

По данным свидетелей, первый грохот раздался около 13:00. Следом через короткие промежутки, примерно в 20 минут, зафиксировали еще шесть взрывов. Было видно следы от работы системы противовоздушной обороны.

Ранее сообщал, что несколько человек стали жертвами атаки ВСУ на поселок в Белгородской области.