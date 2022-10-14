Лукашенко назвал страну, которая жаждет применения ядерного оружия

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Президент Белоруссии в интервью американскому журналисту отметил: для кого-то ядерная катастрофа — большая трагедия, а для кого-то — шанс заработать.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому каналу NBC, отрывок которого опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого», обвинил Польшу в том, что она подталкивает США к использованию ядерного оружия.

По словам Лукашенко, ставку на это делает Варшава. Именно она подстрекает США на этот решительный шаг. Глава Белоруссии призвал американское правительство «не поддаваться на эту уловку» и не «плясать под дудку обезумевших политиков». Он сообщил, что место ядерных боеголовок — на складах, так как в случае передвижения ракет, например, в ту же самую Польшу, произойдет цепная реакция и ответные шаги со стороны других стран. По мнению Александра Лукашенко, следует успокоиться и собраться за столом переговоров.

Президент Белоруссии также ответил на вопрос о вооружении России ее способности самой нажать на ядерную кнопку. По словам Лукашенко, российское государство обладает самым современным вооружением, поэтому способна справиться без использования ядерных боеголовок.

Россия, по мнению главы Белоруссии, будет вправе применить любые виды оружия в случае, если кто-то посягнет на территорию страны, но никогда не сделает необоснованного шага и не применит ядерное оружие.

Ранее 5-tv.ru сообщил о введении режима террористической опасности в Белоруссии.