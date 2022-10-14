Армия России заняла господствующие высоты в районе Времевки в ДНР

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В Минобороны РФ отмечают, что украинские националисты потеряли значительное число военных.

Армия России заняла господствующие высоты в районе Времевки в Донецкой народной республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе очередного брифинга.

Отмечалось, что в ходе выполнения очередной боевых задач было ликвидировано более 90 националистов, воевавших на стороне киевского режима.

«Уничтожено два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа», — также добавил Конашенков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.