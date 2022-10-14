Сальдо: строгой рекомендации покинуть Херсонскую область нет

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Врио губернатора региона отметил, что условиями для отъезда в другие регионы РФ можно воспользоваться при желании. Никакой серьезной угрозы жизни людей нет.

Временно исполняющий обязанности губернатора Харьковской области Владимир Сальдо сообщил, что строгой рекомендацию покидать регион нет. Об этом Сальдо рассказал в эфире канала «Россия 24».

Врио отметил, что покинуть Херсонскую область по обычной рекомендации может любой желающий. Строгой рекомендации покинуть регион всем местным жителям нет.

«Строгой рекомендации нет, есть обычная рекомендация, потому что строгая рекомендация — это надо прямо сказать: „Берите все и уезжайте“. Но это не нужно, потому что жизнь продолжается. Абсолютно добровольное дело», —пояснил Сальдо.

По словам врио, каждый желающий Херсонец может воспользоваться условиями для отъезда в другие регионы РФ, они уже созданы.

Сальдо добавил, что такая мера была нужна для помощи людям, которые опасаются прилета ракет. Также это позволит военным беспрепятственно выполнять свою работу.

«Я уверен, что это все скоро закончится. Но пока, чтобы не мешать военным, или может быть кто-то боится прилета ракет, именно поэтому создана такая ситуация, когда желающие могут поехать на территорию других регионов РФ», — прокомментировал Сальдо.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Сальдо попросил Правительство РФ помочь в организации выезда херсонцев в другие регионы РФ.