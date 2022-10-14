Все плохо: Байден заблудился в «воздухе» на публичном мероприятии

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Президент США даже передвигаться не может без посторонней помощи. Как же он принимает решения?

Президент США Джо Байден вновь заблудился на публичном мероприятии. Перед началом своего выступления президент США завернул не в ту сторону, и лишь когда ему помогла конгрессвумен — он, наконец, дошел до микрофона. Однако путался американский лидер не только в действиях, но и в словах.

Он заявил, что баллотировался для того, чтобы бороться с инфляцией в стране. Но данные за время его президентства говорят об обратном — рост цен в США самый высокий за 40 лет. На этом фоне аналитики прогнозируют высокую инфляцию на ближайшее десятилетие.