Понимание достигнуто: как прошел саммит Совета глав государств СНГ

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Президент России Владимир Путин принимал непосредственное участие в переговорном процессе. Затронуто было немало важнейших тем. В том числе Украина.

Обустройство трансъевразийских коридоров «Восток — Запад» и «Север-Юг» является ключевой задачей. Это заявил сегодня Владимир Путин на саммите глав государств СНГ в Астане. А еще он предложил объявить 2025 год в СНГ — годом Единства в борьбе с нацизмом.

Вообще тема безопасности стала одной из центральных: защиту общих интересов Владимир Путин обсуждает сегодня и отдельно с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. На первой в истории встрече в формате «Россия — Центральная Азия» в Астане побывал корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Важно достигнуть понимания

Из рядовой процедуры приезда лидеров пресс-служба президента Казахстана сделала настоящий блокбастер. Самые внимательные его зрители отметили: номера автомобилей отличаются только регионом. На этом фоне Aurus российского президента эффектно выделялся.

«Владимир Путин прибыл на саммит СНГ одним из первых. В том, как лидеры съезжаются на подобные мероприятия тоже есть своя драматургия», — отметил журналист.

Лидеры Азербайджана и Армении приехали один за другим. Ковровую дорожку еще не успел покинуть Рахмон, а у дверей уже тормозил автомобиль белорусского лидера Александра Лукашенко похоже не совсем восхищало яркое казахстанское солнце. Но настроение у гостей саммита было хорошим. На входе в зал заседаний хозяин встречи рассказывал Путину и Мерзиееву какую-то байку.

В эти дни у Токаева много высокопоставленных гостей со всей Азии. С кем из них случился подобный диалог осталось дипломатической тайной. Но отношения к русскому за столом лидеров СНГ однозначное: настолько, что под эгидой содружества появится особая организация, целью которой станет продвижение языка Пушкина и Толстого по всему миру.

«К его старту мы подходим с новым интересным проектом, предложенным Касым-Жомарт Кемелевичем, президентом Казахстана о создании под эгидой СНГ международной организации по продвижению русского языка. Естественно окажем максимальное содействие воплощению в жизнь этой инициативы», — подчеркнул президент России.

Другие заявления Путина порой были столь неожиданны, что камеры не успевали настроить. Российский лидер уверен: переговорная инициатива не должна иметь политического окраса.

«Конечно, мы приветствуем посреднические усилия кого бы то ни было, только бы они шли, эти усилия, на пользу всем участников противоречащих конфликтов, в том числе это касается и партнеров откуда бы ни было, и из США, и Европы», — говорил Путин.

Европа пока к миру откровенно не готова. Это касается и Украины, и переговоров по Карабаху. Пару дней назад Эммануэль Макрон заявил: присутствие российских миротворцев в регионе играет на руку Турции и Азербайджану, ослабляя позицию Армении. Путин считает, что такое заявление демонстрирует полное непонимание сути конфликта.

В этот раз итоговый документ саммита принимают единогласно. Вопросы есть у Александра Лукашенко. И те, по ведению.

«Чего вы не объявили: „Почти генсек“? Мы же почти генсека избрали, а вы не объявили», — шутливо заметил президент Белоруссии.

«Александр Григорьевич, у вас теперь любимое занятие — критиковать председателя?» — иронично ответил глава Казахстана.

Лукашенко имеет в виду решение о переименовании должности исполнительного секретаря в звание генсека. Но его оформят уже на следующем саммите Содружества в Бишкеке. Или в культурной столице СНГ.

«Мы благодарны за поддержку российской инициативы об объявлении Санкт-Петербурга культурной столицей в 2023 году. Ну и, мы уже с коллегами обсуждали, накануне 2023 года можно было бы в будущей культурной столице провести неформальную встречу», — заключил Путин.