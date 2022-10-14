«Опасные» дорожные камеры спровоцировали скандал с водителями в Екатеринбурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Владельцы авто отмечают, что крупные штрафы часто приходят им ни за что. Но как такое может быть?

Водители уничтожают камеры дорожного наблюдения прямо на обочинах, не стесняясь видеорегистраторов проезжающих машин. Нападают и на операторов систем видеофиксации. Проблема стала настолько масштабной, что даже сотрудникам полиции пришлось выступить с объяснениями — где и почему радары появляются. С проблемой разбирался корреспондент «Известий» Александр Шпак.

А вам за что?

Мобильный дорожный радар разбивают вдребезги, но этого нижнетагильским хулиганам мало. Следующей целью — их агрессии становится оператор разбитой камеры.

«Тебе не стыдно? Нам и так нелегко жить просто. А ты еще тут кого-то кошмаришь!»

«Коленки сломаются!»

После нескольких ударов кулаками, нападающие пускают в ход палку, но жертва — на голову выше агрессоров — и дает отпор.

«Человек подходит — у него нет цели физическую расправу причинить. А у этих была именно эта. Один, судя по всему, пытался меня отвлечь. Второй — направлялся к камере», — заметил мужчина.

После этой стычки оператор системы автофиксации написал заявление в полицию. И вернулся на службу, правда, лицо свое скрывает. Опасается, что на него снова нападут.

«Население к нашей работе частенько подкидывает вот такие. Это у меня самый скромный вариант. Палки с гвоздями, колючую проволоку, саморезы, битое стекло», — заметил оператор комплекса фотовидеофиксации Станислав Березин.

Понять этих людей можно, к примеру, за прошлый год россияне заплатили штрафов на 104 миллиарда рублей. И больше 90% нарушений зафиксировали не инспекторы, а камеры дорожного наблюдения.

«Аварийные ситуации создаются. Кто-нибудь начнет резко оттормаживаться. И можно попасть в аварию»,

«Я считаю, что это незачем»,

«Если это коммерческая система, то это не очень положительно».

Многие считают, что компании, обслуживающие системы автофиксации, забирают все деньги со штрафов себе, а не передают их в казну. И в этом — главное заблуждение. Государство — отчисляет компаниям всего лишь часть взысканных средств за поддержание порядка на дорогах. Собственно, с этой задачей камеры справляются даже лучше людей. А сотрудники ГИБДД лишь выбирают места для их установки, и они неслучайны.

«Все комплексы передвижные, который устанавливаются согласно анализу аварийности. Управление ГИБДД разрабатываются дислокации мест, для установки комплексов учитываются места аварийные, где производятся ремонты дорог, места где расположены нерегулируемые пешеходные переходы», — отметил начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами госвласти Свердловской области УГИБДД Сергей Кобяков.

То есть те места, где люди могут пострадать или уже пострадали ранее. Такая политика может не нравиться автомобилистам. Но когда недовольство приобретает преступные формы, расплаты не избежать. Лица напавших на оператора — тоже зафиксированы на видео. Так что установить их личность и привлечь к ответственности не составит труда. А вот, что будет трудно — так это взыскать с них причиненный ущерб. Испорченная камера стоила больше двух миллионов рублей. Александр Шпак, Максим Шабельник. Экстренный вызов.