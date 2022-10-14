Гендиректор НМГ Светлана Баланова рассказала об успешной дистрибуции контента за рубежом

Фото: пресс-служба НМГ

В рамках большой конференции «Медиабизнес» глава Национальной Медиа Группы рассказала о том, почему так важно сегодня ориентироваться на Ближний Восток и Азию.

Генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова в рамках выступления на конференции «Медиабизнес» сообщила о планах холдинга в будущем.

«Конечно, мы смотрим на изменения географические своей дистрибуции. У нас, например, весной „Царевны“ были проданы на Ближний Восток, очень крупному бродкастеру, и настолько успешно там прошли, что сейчас они собираются следующий сезон „Царевны“ покупать. У нас в Китае „Три кота“ идут с сумасшедшим успехом, больше 2,5 млрд просмотров в онлайне на всех платформах», — объяснила она.

В том числе Баланова отметила, что НМГ планирует развернуть направление в сторону Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, однако в первую очередь холдинг будет ориентироваться на российский рынок.

Еще в июне Светлана Баланова приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На своем выступлении гендиректор холдинга заявила об активном развитии темы социального контента для подростков, ведь в современное время на первый план выходят мораль и этика. По словам Балановой был создан специальный чат-бот, в котором подростки смогут найти ответы на свои важные вопросы.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ Светланы Балановы о кардинальном скачке в производстве контента.