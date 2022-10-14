Дерматолог Божок назвала ланолин и вазелин главными мазями для ухода за кожей в холода

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; Instagram* / doctorbozhok; 5-tv.ru

Холодная погода вызывает раздражения на коже, поэтому особенно важно в это время заботиться о ее состоянии. Есть несколько прекрасных советов, которые помогут сохранить гладкость и увлажненность тела.

Кожа — зеркало человеческого состояния. Она реагирует на все изменения внутри организма. Главной проблемой, которая возникает в осенне-зимний период, становится дефицит витаминов, что сразу сказывается на состоянии кожи. Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала дерматолог Ольга Божок.

«Сами по себе руки, ноги не трескаются. Это просто говорит о том, что наша защита жирорастворимых витаминов падает, усвояемость их падает, то есть в рационе мы их употребляем меньше. Их недостаточное количество. И в результате этого страдает кожа», — сказала эксперт.

На состояние человека влияют и внешние факторы. Так, уменьшение светового дня, изменение циркадных ритмов, относительные перепады давления могут стать причиной проблем с кожей.

«Это все сказывается в виде падения иммунитета, и мы становимся очень восприимчивыми, очень чувствительными к различным заболеваниям», — отметила дерматолог.

Как заботиться о руках осенью и зимой

Существует простое средство, чтобы сделать руки осенью и зимой гладкими и увлажненными. Для этого потребуется всего лишь аптечная мазь ланолин и целлофановые перчатки. Для процедуры потребуется:

распарить руки; смазать их ланолином; надеть перчатки.

Эффект будет заметен уже на утро.

Как заботиться о ногах осенью и зимой

Для ног также можно использовать ланолин или прибегнуть к другому средству — вазелину. Рецепт гладкости пяток такой же, как и при уходе за руками:

распарить ноги; нанести вазелин; укутать ноги под целлофан.

По словам эксперта, на утро кожа на пятках будет мягкой и эластичной.

Как правильно питаться зимой и осенью, чтобы поддерживать состояние рук и ног

Осенне-зимний период — сложное время для организма. В этот момент очень важно поддерживать уровень витаминов. Сделать это можно как медикаментозно, так и включив в рацион некоторые продукты.

Полезными продуктами в осенне-зимний период обладают:

продукты пчеловодства (например, перга или маточное молочко);

продукты из пихты (чай, эфирные масла);

гомеопатическая сера.

Эти витамины помогут предотвратить заболеваний кожи, в том числе и поможет не допустить появления воспалений на губах — шеелит, который в народе прозвали заедой.

«Внутрь обязательно (нужно. — Прим. ред.) пропить витамин С и группы А, Д, Е витаминов, которые будут влиять на эластичность кожи», — порекомендовала специалист.

Однако медикаментозной терапией не стоит злоупотреблять. Лишние вещества могут также негативно повлиять на состояние кожи. Стоит внести коррективы в свой рацион, добавив больше витаминных продуктов. Самыми полезными в это время врач назвала:

Овощи, содержащие каротиноиды и витамин А (морковь, тыква). Можно из этих продуктов делать специальные тыквенные супы.

Печень (все виды этого субпродукта богаты полезными веществами, но стоит обратить особое внимание на печень трески и говядины).

Батат.

Также врач отметила пользу костных бульонов. Их употребление также помогает укрепить иммунитет и справиться со многими заболеваниями кожи.

«Костные бульоны богаты пептидами, микро и макроэлементами, и информационными сетями для нашего коллагена. Поэтому если регулярно <…> использовать костные бульоны, то по факту вы дадите все вводные элементы для построения эластичной и здоровой кожей», — сказала эксперт.

Эти продукты будут восполнять уровень витаминов, что поможет улучшить самочувствие и защитить кожу. Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каких условиях нельзя использовать витаминные мази.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.